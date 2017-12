Mirassol vence mais uma e lidera A3 Dois jogos na manhã deste domingo abriram a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, que irá determinar os quatro clubes que disputarão a Série A2 em 2005. O Mirassol venceu novamente e está muito perto do acesso. Na outra partida, o Barretos derrotou o Primavera por 1 a 0 e voltou a ter esperanças na competição. Em casa, no Estádio Maria de Campos Maia, o Mirassol derrotou o XV de Piracicaba por 2 a 0, com dois gols do veterano Clóvis. No primeiro tempo, o atacante foi lançado em profundidade e driblou o goleiro antes de tocar para as redes. Nos minutos finais da partida, o goleiro do clube piracicabano, Márcio Vieira, foi ao ataque tentar o gol de falta. A bola bateu na barreira e no contra-ataque Clóvis marcou, chutando do meio-de-campo. Com três vitórias nesta segunda fase e 100% de aproveitamento, o Mirassol é o líder do Grupo 4, com nove pontos. O XV de Piracicaba tem três. Ainda pelo Grupo 4, jogam neste domingo, às 15 horas, Noroeste e ECO, no Estádio José Liberatti, em Osasco. O Noroeste tem três pontos, enquanto o ECO ainda não pontuou nesta fase. Pelo Grupo 3, O Barretos foi a Indaiatuba e derrotou o Primavera, por 1 a 0. Cássio, aos 25 minutos, fez o único gol da partida. O Barretos, que estreou o técnico Pinho, foi a quatro pontos, enquanto o Primavera permanece com um. À tarde jogam Guaratinguetá e Sertãozinho, que têm quatro pontos. Os dois melhores colocados de cada grupo garantem o acesso à Série A-2 em 2005.