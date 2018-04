Mirassol vence o Linense e assume vice-liderança

MIRASSOL - A festa dos quatro grandes do futebol paulista nas quatro primeiras posições do Paulistão durou apenas duas horas. Agora, entre ele há um intruso: o Mirassol. Neste domingo, a equipe do interior venceu em casa o Linense por 2 a 0 e chegou à segunda posição no estadual.

Com 19 pontos, o Mirassol está empatado na classificação com o Corinthians, mas leva vantagem por somar uma vitória a mais: seis contra cinco. O Palmeiras lidera com 20 pontos.

Já o Linense aumentou a série negativa para quatro jogos sem vitória: três derrotas e um empate. Com seis pontos, o time está em 18.º lugar, na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo não trouxe emoções a quem compareceu ao estádio José Maria de Campos Maia. O Linense chegou com perigo com André Luiz e Leandro Love, mas parou em boas defesas de Fernando Leal.

O Mirassol se aproveitou disso e decidiu a partida nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos sete minutos, Gustavo Bastos pegou sobra dentro da área e chutou de esquerda, no ângulo esquerdo. Seis minutos depois, Xuxa recebeu de Otacílio e completou para o gol.

O Linense tentará a recuperação no próximo sábado, contra o Oeste, em Itápolis. O Mirassol joga no domingo, contra o Paulista, em Jundiaí.

MIRASSOL - 2 - Fernando Leal; Fabinho Capixaba (Samuel), Gustavo Bastos, Dezinho e Diego; Magal, Jairo, Otacílio e Xuxa; Marcelinho (Serginho) e Wellington Amorim (Reinaldo Alagoano). Técnico - Ivan Baitello.

LINENSE - 0 - Paulo Musse; Eric, Rocha, Bruno Quadros e Júnior Paulista (Marcelo); Marcus Vinícius, Wellington Monteiro, Gilsinho (Alessandro Cambalhota) e Léo Costa; Leandro Love e André Luiz (Marcelinho). Técnico - Vilson Tadei.

Gols - Gustavo Bastos, aos 7, e Xuxa, aos 13 minutos do segundo tempo; Árbitro - José Cláudio Rocha Filho; Cartões amarelos - Serginho, Rocha e Leandro Love; Renda - R$ 21.891,00; Público - 1.749 pagantes; Local - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

