Mirassol vence Red Bull na sua volta à elite do Paulista

De volta à elite, o Mirassol foi mais um time que estreou com vitória no Campeonato Paulista. Neste domingo cedo, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, recebeu o Red Bull Brasil e venceu por 2 a 0 com gols de Zé Roberto e Bruno Sávio. Com a vitória, o Mirassol larga bem no Grupo D, que conta ainda com Santos, Ponte Preta e Osasco Audax. O Red Bull está no Grupo B, ao lado de São Paulo, Ferroviária e Linense.

Mas foi o Red Bull que começou criando as melhores chances de gol e até chegou a balançar as redes aos nove minutos com Elton, de cabeça. Mas o lance foi anulado por impedimento do atacante. A resposta do Mirassol, no entanto, foi fatal. Aos 16 minutos, Zé Roberto recebeu em velocidade de Paulinho e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

Após o gol, o ritmo do jogo caiu e o mandante só voltou a pressionar no início da segunda etapa, quando mais um gol foi anulado. Aos dez minutos, Tony encontrou Xuxa livre na pequena área e o meia finalizou de letra, mas estava avançado.

O Mirassol jogava melhor e contava ainda com a sorte. Aos 37 minutos, Thallyson fez bela jogada pela esquerda, cruzou para Elton e o Red Bull só não empatou porque a bola carimbou a trave.

Nos acréscimos, os mandantes ainda ampliaram. Xuxa lançou Bruno Sávio em cima da linha defensiva. O atacante, que tinha acabado de entrar, caminhou com a bola e teve calma para desviar do goleiro Saulo aos 46 minutos.

O Mirassol volta a campo no próximo sábado às 17 horas, quando visita a Ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara, pela segunda rodada. No domingo, às 11 horas da manhã, o Red Bull enfrenta o Santos no Pacaembu.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 0 RED BULL

MIRASSOL - Vagner; Tony, Wellington, Edson Silva (Wallace) e Raul; Paulinho, Willian, Rodolfo e Xuxa; Welinton Junior (Carlos Alberto) e Zé Roberto (Bruno Sávio). Técnico: Moisés Egert.

RED BULL - Saulo; Luan Peres, Bruno Ferreira (Lucas Taylor), Willian Magrão e Thallyson; Nando Carandina, Milton Júnior (Misael), Fillipe Soutto, Elvis e Branquinho (Rodrigo); Elton. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Zé Roberto, aos 16 minutos do primeiro tempo. Bruno Sávio, aos 46 minutos dos segundo tempo.

ÁRBITRO - José Cláudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Wallace e Xuxa (Mirassol); Willian Magrão, Nando Carandina, Elvis e Elton (Red Bull).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).