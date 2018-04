Mirassol vence São Caetano e já é terceiro colocado

A vitória colocou o Mirassol em terceiro lugar, com 16 pontos, três a menos que o líder Palmeiras. O time interiorano faz campanha superior, por exemplo, à do São Paulo, um dos cotados para ser campeão paulista de 2011. Enquanto isso, o São Caetano manteve os oito pontos e ocupa a modesta 14.ª posição, na luta contra o rebaixamento.

Jogando de forma ofensiva, o Mirassol criou diversas chances no primeiro tempo, mas saiu atrás. Aos 29 minutos, Ailton recebeu livre dentro da área e tocou por baixo de Fernando Leal. O empate veio cinco minutos depois, em cabeçada de Wellington Amorim.

A virada só veio aos 40 minutos. Diego tabelou com Amorim, invadiu a área e chutou no canto direito.

No segundo tempo, a expulsão de Esley aos 14 minutos deixou o time da casa com um jogador a menos. E, sem poder atacar com a frequência exibida na primeira etapa, o Mirassol se defendeu como pôde e segurou o ímpeto do São Caetano, que nem teve chances claras para empatar. No fim, aos 38 minutos, o Mirassol definiu a vitória em cabeçada de Xuxa.

Na próxima rodada, o São Caetano enfrenta a Portuguesa no sábado, às 19h30, em São Caetano do Sul. O Mirassol só entra em campo no domingo, para enfrentar o Linense, às 18h30, novamente em Mirassol.

FICHA TÉCNICA:

Mirassol 3 x 1 São Caetano

Mirassol - Fernando Leal; Fabinho Capixaba, Gustavo Bastos, Dezinho e Diego; Otacílio (Luís Henrique), Jairo, Esley e Xuxa; Marcelinho (Leandro) e Wellington Amorim (Serginho). Técnico - Ivan Baitello.

São Caetano - Luiz; Artur, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno; Augusto Recife, Kléber (Paulo César), Souza (Walter Minhoca) e Aílton; Eduardo (Henrique Dias) e Vandinho. Técnico - Ademir Fonseca.

Gols - Ailton, aos 29, Wellington Amorim, aos 34, e Diego, aos 40 minutos do primeiro tempo. Xuxa, aos 38 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Raphael Claus.

Cartões amarelos - Anderson Marques, Dezinho, Esley e Fernando Leal.

Cartão vermelho - Esley.

Renda - R$ 16.842,00.

Público - 1.504 pagantes.

Local - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).