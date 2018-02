Miroslav Djukic é novo técnico da seleção da Sérvia

Miroslav Djukic foi apresentado oficialmente nesta terça-feira como novo técnico da seleção da Sérvia de futebol. Ele irá assumir o lugar do espanhol Javier Clemente, que foi demitido no mês passado após não conseguir a classificação para a Eurocopa de 2008. Aos 41 anos, Djukic teve algum sucesso na carreira de jogador, com passagens por clubes espanhóis como Deportivo La Coruña e Valencia, além da própria seleção sérvia. Ele estava treinando o Partizan Belgrado, mas tinha pedido demissão no começo do mês.