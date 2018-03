Missão corintiana: evitar o caos Depois do fiasco contra o River, o time e a torcida temem uma nova catástrofe hoje contra o Cruzeiro, no Mineirão. Mas o técnico Geninho, que corre risco de demissão, já avisou que não aceita pressão da Gaviões Ainda abalado com a desclassificação na Libertadores, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, hoje, às 16h, no Mineirão, temendo uma nova catástrofe. O time seguiu para Belo Horizonte se esforçando em acreditar num poder de reação que os próprios jogadores consideram improvável diante do melhor time do Campeonato Brasileiro. No fundo, todos sabem que uma nova derrota pode transformar o Parque São Jorge num caos total ? com eventuais demissões na Comissão Técnica e a volta dos temidos protestos da torcida. Leia mais no Jornal da Tarde