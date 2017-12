Missão cumprida. E Leonardo vai relaxar Agora Leonardo já pode se dedicar de corpo e alma à Fundação Gol de Letra e descansar alguns dias antes de voltar à Itália. Depois de duas semanas de negociação com o São Paulo, ele cumpriu sua missão e fechou a ida de Kaká para o Milan. Foi sua estréia numa transação internacional como dirigente do campeão europeu. Leia mais no Jornal da Tarde