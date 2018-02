Missão de Adãozinho: fazer tudo Zagueiro, volante e cobrador oficial de pênaltis. A cada dia, fica mais difícil não chamar Adãozinho de coringa do Palmeiras. Ontem, ele chegou a treinar até no gol. Depois, brincou com a situação. ?Se depender de mim, o Marcos que se cuide. Mas, falando sério, acho que quanto mais o jogador puder ajudar o time, melhor para ele.? Adãozinho é peça fundamental no desesperado Palmeiras que enfrenta o Corinthians na semifinal de hoje. Leia mais no Jornal da Tarde