Missão de Fábio Jr é devolver gols Campeonato Brasileiro, 1998. Palmeiras e Cruzeiro empatam por 2 a 2. O jogo está chegando ao fim e, com o resultado, o time paulista se classifica para as semifinais da competição. A bola é cruzada para a área do Palmeiras e Fábio Júnior toca na saída de Velloso: 3 a 2. Os 30 mil torcedores se calaram no Palestra Itália. A equipe acabara de ser eliminada. Depois daquele confronto, o atacante ganhou o rótulo de carrasco do Palmeiras. Afinal, sempre "gostou" de marcar gols contra o Alviverde. Na quarta-feira, no Palestra Itália, enfrentará pela primeira vez o time que o revelou e sabe que será cobrado pela torcida. "Agora tenho de fazer de tudo para ser o carrasco do Cruzeiro." A responsabilidade cresce ainda mais pela importância da partida. Se passar pelos dois confrontos alcançará as semifinais da Taça Libertadores da América. A competição passou a ser a prioridade do clube depois do adiamento do Mundial da Fifa. Curiosamente, o artilheiro, que já marcou 6 gols pelo Palmeiras, será marcado pelo melhor amigo, o zagueiro Cris. "Peço para ele dar uma aliviada." Embora morando longe, os dois ainda se comunicam com freqüência. Fábio Júnior sabe tudo sobre o Cruzeiro. Foi contratado pelo clube mineiro do Democrata, de Governador Valladares, em 1997. No ano passado, transferiu-se para a Roma, da Itália, onde não se deu bem, e acabou voltando para o Brasil. Para o jogo de quarta-feira, além de fazer gols, terá a missão de ser o "espião" do técnico Celso Roth. "Posso dizer que o Cruzeiro vai jogar para frente, porque não tem características de marcação." O atleta sabe como joga o adversário, mas ainda não tem idéia de quem será seu companheiro de ataque, Juninho ou Muñoz. Nesta segunda-feira, o meia Alex participou do coletivo, mas novamente sentiu dores no tornozelo direito e deixou o campo antes do fim do treinamento. "Ele tem 50% de chances de jogar", resumiu o médico Rubens Sampaio.