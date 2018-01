Missão de Leonardo é levar Alex ao Milan Leonardo começa a visitar os clubes paulistas na condição de diretor do Milan para a América Latina. No Santos, não será um mero visitante. Leonardo chega com uma proposta do clube italiano pelo passe do zagueiro Alex. O jogador é uma das prioridades do Milan na sua nova política de investimentos em jovens talentos sul-americanos. Da lista de Leonardo, constam ainda os nomes de Luís Fabiano, do São Paulo; e Kléber, do Corinthians, emprestado ao Hannover, da Alemanha. Dos três candidatos a uma transferência, Alex é o que parece mais próximo. Leia mais no Jornal da Tarde