Missão de Parreira: motivar jogadores O técnico Carlos Alberto Parreira definiu qual sua maior preocupação à frente da seleção brasileira até a Copa do Mundo: motivar os jogadores que atuam na Europa. ?Trabalhamos com atletas habilidosos, que ganham até US$ 30 milhões por ano, mas só ter talento e favoritismo não é garantia de vitória?, afirma. ?Num caso como esse, o alerta do treinador tem de ser permanente.? O treinador, no entanto, afirma ter total confiança no grupo que levará ao Mundial da Alemanha. ?Sempre que foi necessário, a equipe respondeu e mostrou empenho?, diz. ?Tanto que vivemos um período de céu de brigadeiro nas Eliminatórias e conseguimos a classificação de forma bem mais tranqüila do que em outros anos.? Ao lado de Bernardinho, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Parreira deu uma palestra para empresários hoje, em São Paulo, na qual falou a respeito de sua experiência em liderar equipes. Parreira revelou que enfrentou pressões nos últimos dias. ?Quatro clubes não queriam ceder seus jogadores para a seleção?, contou, a respeito do grupo que fará amistosos contra os Emirados Árabes e o Kuwait All Star, nos dias 12 e 15, no Oriente Médio. ?Passei a semana toda administrando esse conflito.? O treinador da seleção voltou a desmentir qualquer atrito com o atacante Adriano, da Internazionale, da Itália, que teria pedido para não atuar nos jogos da próxima semana. ?Conversamos com o Adriano e ficou bem claro: ele quer participar da seleção?, diz Parreira. Parreira adiantou que em 2006 os jogadores que atuam na Europa terão uma semana de folga, de 14 a 21 de maio, antes do início dos treinos para a Copa.