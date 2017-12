Missão de Picerni é controlar a euforia A vitória sobre o Marília por 2 a 0 gerou um clima de euforia grande no elenco palmeirense, mas o cuidado para não cantar vitória antes do tempo ficou evidente. O acesso para a Primeira Divisão pode ser garantido sábado que vem, caso o time derrote o mesmo Marília no Parque Antártica e o Sport não vença o Botafogo em Recife. Mesmo assim, o técnico Jair Picerni admitiu que controlar as declarações dos jogadores durante a semana será uma tarefa tão importante quanto a preparação do time. O zagueiro Daniel, com uma torção no joelho esquerdo, será submetido nesta segunda-feira a um exame mais apurado para saber se terá condições de entrar em campo. "Pode parecer que estou querendo remar contra a maré, mas ainda não ganhamos nada. Sentimos a força do Marília e vamos repetir as fitas com jogos do MAC para evitar surpresas. Mas o Palmeiras realmente deu um passo enorme. Resultado do trabalho de um grupo que soube assimilar minhas propostas aos poucos. Hoje, o equilíbrio entre velocidade e pegada é nossa marca registrada. Mas a união é total. A palestra antes da partida de sábado foi de arrepiar, todos estavam se sentindo próximos da mina de ouro, com um olhar de pantera", disse o treinador. O goleiro Marcos, destaque da vitória de sábado com pelo menos três defesas importantes, lembrou que o Marília tem condições de jogar de igual para igual com o Palmeiras mesmo no Parque Antártica. "Vencemos sábado, mas a partida não foi fácil. O Palmeiras soube aproveitar bem as chances que criou. No próximo jogo, a situação pode ser diferente. E o adversário merece todo nosso respeito." Marcos só se confundiu ao tentar expressar o que está passando pela sua cabeça em relação ao acesso da equipe. "Está próximo mas ao mesmo longe. Lembro de já ter visto equipes em situações mais privilegiadas que a nossa deixarem escapar o título. Por isso, vamos manter a humildade até o final, apesar do passo grande que demos. Só vou comemorar quando matematicamente nossa vaga estiver garantida." O goleiro deixou transparecer seu lado religioso ao falar sobre a emoção que está sentindo. "Quero glorificar a Deus. Afinal, na própria Bíblia está escrito que os humilhados serão exaltados. O Palmeiras foi muito humilhado durante o ano, não foi fácil conviver com a pressão que sofremos. No primeiro semestre, cheguei a ficar três meses sem sair de casa. " A relação que mantém com os torcedores também foi mencionada pelo goleiro. "Não faço média com nenhum deles. Procuro jogar com amor sempre, porque os altos e baixos durante a competição são normais. Hoje, mais uma vez agradeço ao clube que me deu a chance de ser alguém na vida. E fico feliz por estar fazendo parte deste momento importante de sua história. Quando a equipe caiu, em 2002, decidi ficar aqui para tentar conduzi-la novamente à elite. O tempo mostrou que estava certo." Liderança - Marcos é o líder natural do elenco, dentro e fora de campo. E o respeito que impõe fica claro nas declarações dos jogadores. "Quem trabalha com um cara como ele tem mais é que ficar orgulhoso. Além da capacidade técnica, demonstra um amor incomum pelo Palmeiras", afirmou Magrão. O volante também ressaltou o envolvimento que está movendo a torcida palmeirense na Série B e de que forma isso está mexendo com o grupo. "Eu mesmo estou me sentindo cada vez mais identificado com o clube. O coração passa a falar mais alto sempre que entramos em campo. Mas a Série B é imprevisível, ainda não terminou. Os jogos são equilibrados e tudo pode acontecer."