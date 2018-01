Missão de Rojas é ir à Libertadores Um coletivo amanhã definirá o time do São Paulo que joga contra o Bahia, quarta-feira, na Fonte Nova. Haverá modificações em relação ao time que perdeu para o Santos. Rojas tem algumas opções. É muito provável, quase certo, que ele escale o time com três zagueiros de área. É sempre assim quando joga fora de casa. E como Jean está de volta após cumprir suspensão automática, vai atuar ao lado de Lugano e Júlio Santos. Gabriel e Fabiano estão garantidos e, a partir daí, tudo é dúvida, a não ser Luís Fabiano. Leia mais no Jornal da Tarde