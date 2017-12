Missão do Grêmio: vencer o Paysandu Depois de dois dias de treinos tensos, o Grêmio entra em campo, amanhã à tarde, em Porto Alegre, para mais um jogo decisivo, com uma única missão: vencer o Paysandu para acalmar a sua torcida e diminuir a vantagem em relação aos seus concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento: Fortaleza com 42, Fluminense e Bahia, com 43 pontos ganhos cada um. O Grêmio, lanterna absoluto e há mais de 100 dias na zona de rebaixamento, tem 37. O técnico Adílson Batista, após derrota de 3 a 0 para o Cruzeiro, orientou treinos específicos para os atacantes, principalmente Cláudio e Christian, que iniciam a partida: "Estamos perdendo gols demais", observou Christian. Gavião e Leânderson retornam ao time após cumprirem suspensão e Bruno, recuperado de lesão muscular, está à disposição do treinador. Émerson, que fracassou contra o Cruzeiro, nem para a reserva foi relacionado.