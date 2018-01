Missão do Mogi é não cair para a Série C Jogar fora de casa é sempre um pesadelo para o Mogi Mirim. Após a goleada de 3 a 0 para o Náutico, na terça-feira, em Recife, o time paulista passou a acumular oito derrotas em dez jogos longe de Mogi, sendo que os outros dois confrontos terminaram empatados. O péssimo rendimento fora de casa também proporcionou ao Mogi a pior defesa da Série B, com 42 gols sofridos. Destes, 32 foram tomados longe do Estádio Wilson Fernandes de Barros. É o resultado de goleadas de 5 a 0 para o Palmeiras e 6 a 0 para o Remo. Na próxima rodada, a equipe pode respirar aliviada, pois joga em casa contra o Vila Nova-GO, no domingo. Sem chance de classificação à segunda fase do torneio, o Mogi, 20º colocado, com 22 pontos, luta agora para deixar a zona de rebaixamento na Série B.