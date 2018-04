Missão do São Paulo é acalmar Leão E o diretor de futebol Juvenal Juvêncio terá como principal missão nesta segunda-feira acalmar Leão. Depois de sua primeira derrota como técnico do São Paulo, sábado contra o Grêmio, ele não se controlou e mostrou toda a sua raiva pelo clube não ter reposto a saída de Luís Fabiano e Gustavo Nery. Irritado, orientará o time contra o Paysandu, terça-feira, no Morumbi. "Está ficando cada vez mais claro que faltam peças de reposição para jogadores importantes. Saíram seis neste semestre. Isso está prejudicando demais o time nesta fase decisiva do Brasileiro. A derrota contra o Grêmio foi um bom exemplo disso", disse Leão. O técnico não quis comprar o confronto de forma direta com os dirigentes. Mas deixou claro que havia avisado que precisava de outros jogadores, principalmente atacantes. Ouviu como resposta a ironia do presidente Marcelo Portugal Gouvêa. "Só se vier o Ronaldo do Real Madrid." O resultado: o clube acumula os euros da venda de Luís Fabiano enquanto não há substituto para Grafite. Leão improvisou o meia Nildo na frente e ele teve um péssimo desempenho. A derrota por 2 a 1 prejudicou os planos do clube que empacou nos 50 pontos e perdeu a sexta posição. Leão e os jogadores tinham certeza que o São Paulo conseguiria vencer os gaúchos. Após a partida, o desânimo dominava o vestiário. "Esses pontos perdidos vão acabar fazendo falta no final do Brasileiro. Tínhamos pelo menos de empatar com o Grêmio", dizia Cicinho. A boa novidade para Leão será que contra o Paysandu ele poderá escalar Rodrigo e Grafite. A respeito do atacante, o treinador revelou o que pensa: "Quando está em campo, atrapalha. Quando não joga, faz falta."