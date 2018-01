Missão do São Paulo: salvar Oswaldo Garantir vaga na próxima fase do Campeonato Paulista, contentar a exigente torcida, salvar um trabalho que vem sendo realizado desde o segundo semestre do ano passado e, muito provavelmente, o emprego do técnico Oswaldo de Oliveira. Esta é a missão do São Paulo no clássico contra o Santos amanhã, às 18 horas, na Vila Belmiro. Não haverá espaço para erros. Quem perder o jogo está eliminado do Estadual. Mesmo um empate pode não ser o suficiente para levar os times à próxima fase, ainda que pelo índice técnico. Entre os jogadores do São Paulo, não há quem não admita uma certa bronca pela eliminação nas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro, competição conquistada pelo time da Vila Belmiro. A maioria prefere não falar em dar o troco, mas alguns jogadores deixaram escapar que o assunto não foi totalmente superado. ?Agora é hora de revanche?, declarou o atacante Reinaldo. Sem falar em vingança, o assunto entre os jogadores é o técnico Oswaldo de Oliveira, muito criticado por torcedores e parte da diretoria. Sempre que há chance, todos procuram defendê-lo. Percebe-se nitidamente a preocupação em mantê-lo no cargo, a ponto de alguns defenderem a idéia de que o time deva jogar por ele. ?O Oswaldo é um dos melhores treinadores do País e com ele não tem essa de jogar porque é amigo?, afirma Reinaldo. O técnico, no entanto, tem ressaltado que prefere ver os jogadores jogando pelo São Paulo e não por ele. Kaká diz que está ansioso pelo encontro. ?É bom, gostoso, tem pressão e é emocionante. Prefiro jogos assim.? Para o meia, uma das vantagens de seu time no clássico é o fato de o Santos estar obrigado a vencer e, conseqüentemente, partir para cima. Quanto ao reencontro com Robinho, o jogador foi diplomático. Diz que o atacante santista é um dos melhores jogadores do Brasil, atuando em time de grande qualidade. O treino de hoje não foi o ideal por causa da ausência de Kaká e Luís Fabiano. Segundo o médico do São Paulo, José Sanches, o primeiro sentiu dor na coxa direita e o outro uma lombalgia, mas não correm risco de ficar fora do clássico. ?Os dois foram poupados por precaução?, garantiu.