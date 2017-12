Missão do São Paulo: vencer fora Para concretizar o sonho de ser campeão, reavivado após a rodada do final de semana, o São Paulo precisa superar - e muito - o que tem sido seu ponto fraco no Campeonato Brasileiro. O time precisa vencer dois jogos fora de casa e até hoje ganhou apenas seis em 21 partidas como visitante. Esse frágil aproveitamento de 36,5% precisa ser aumentado para 100%. Uma tarefa inglória. Basta lembrar que, em casa, o São Paulo tem 83,33%, o melhor entre todos os times. Se nem em casa foi possível vencer todos os jogos.... O que pode animar os são-paulinos é que, com Leão, o time teve um rendimento mais sólido em partidas como visitante. Jogou sete e ganhou três. Empatou mais duas e perdeu outras duas. Um aproveitamento de 52,38%. O time fez nove gols e sofreu apenas três. Três gols responsáveis por duas derrotas, contra o Grêmio (2 a 1) e Figueirense (1 a 0). O retrospecto dos adversários que restam ao São Paulo também é motivo de preocupação. Vitória e Goiás tiveram bons resultados em Salvador e Goiânia. O time baiano conseguiu 12 vitórias em casa, empatou cinco vezes e perdeu quatro - aproveitamento de 65,03%. Se tivesse um rendimento parecido como visitante, estaria longe da briga contra o rebaixamento. Fora de Salvador, ganhou apenas um jogo. O Goiás tem, em casa, um aproveitamento de 77,77%, exatamente igual ao do líder Atlético-PR. São 15 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. Quando deixa Goiânia, o time cai muito. Venceu cinco jogos, empatou quatro e perdeu 13. Os números estão aí. Se quiser mesmo continuar incomodando Atlético-PR e Santos, o São Paulo tem de fazer o que não fez durante todo o ano.