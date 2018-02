Missão no Botafogo: cuidar do emocional Em seu terceiro treino no comando do Botafogo, o técnico Paulo César Gusmão priorizou trabalhar o lado emocional dos jogadores para a partida de volta da Copa do Brasil, contra o Paulista, no Maracanã, na quarta-feira. Resgatar a auto-estima e o moral do elenco, traumatizado pela eliminação no Campeonato Carioca, é o maior desafio do treinador neste minitemporada em Águas de Lindóia, em São Paulo. "O momento não é bom e, por isso mesmo, o grupo só vai dar a volta por cima se tiver força para crescer. Vou trabalhar com a finalidade de arrancar o melhor de cada jogador", declarou PC Gusmão, confiante na qualidade técnica e no poder de superação do elenco alvinegro. Ele disse que vai analisar com rigor a atuação da equipe no jogo de quarta-feira, para conversar com a diretoria sobre possíveis contratações visando ao início do Campeonato Brasileiro, em abril. "O Botafogo precisa ter um conjunto forte".