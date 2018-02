Missão no Guarani: neutralizar Romário A defesa do Guarani vai ter uma missão especial na partida contra o Fluminense, sábado à tarde, na cidade de Volta Redonda: neutralizar o artilheiro Romário, que tem seu retorno assegurado ao time. Ainda sem definir sua defesa, que não terá Paulo André suspenso, o técnico Zetti passou os últimos dias alertando o time todo para tomar cuidados especiais com o "Baixinho". Segundo o técnico, não há dúvida de que "Romário só se finje de morto". O técnico acha que este jogo exigirá o máximo de atenção do time todo, não só sobre o famoso atacante adversário. "Precisamos de atenção redobrada sobre o Romário e sobre todo o time deles", reforça Zetti. Para ele, "quem errar menos vai vencer". Diz isso com base nas informações de que é ruim o estado do gramado do Estádio "Raolindo de Oliveira", que também é pequeno o que vai proporcionar como alternativa o jogo aéreo. Em cima deste requisito é que Zetti testou várias alternativas nesta quarta-feira à tarde quando comandou o primeiro e decisivo coletivo da semana. Sua primeira opção é Tiago, zagueiro alto, de boa impulsão e que já atuou algumas vezes. A outra é a estréia de Marcelão, zagueiro contratado junto ao Oeste de Itápolis. Fora isso, Roberto e Careca se revezaram na cabeça de área, mas o primeiro deve continuar como titular, embora Careca já tenha cumprido suspensão automática. A tendência natural é que Tiago seja mesmo a última mudança em relação ao time que venceu o Paraná, por 1 a 0, na última rodada. Roberto deve continuar como volante e o time manterá o esquema 4-4-2, com o garoto Jônatas sendo o responsável pelos contra-ataques e por atuar ao lado do experiente Viola. Zetti comandará nesta quinta-feira à tarde um treino tático, que deve servir para definir a escalação oficial. O Guarani, com oito pontos, ocupa a 18ª posição no Campeonato Brasileiro.