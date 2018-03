Missão para Leão: evitar abatimento do time Émerson Leão tem uma difícil tarefa. Fazer com que o time do Santos, após perder para o Boca Juniors a decisão da Libertadores de América, não demonstre abatimento na sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Coritiba, às 18 horas de domingo, na Vila Belmiro, e precisa vencer para permanecer entre os primeiros colocados. Só a partir de amanhã à tarde, quando o elenco se reapresenta depois da derrota para os argentinos, Leão conhecerá a dimensão do trabalho que terá pela frente. A confiança dos jogadores, antes do jogo contra o Boca, era enorme. A decepção pode ser proporcional. Para o compromisso de domingo, Leão não terá grandes problemas para escalar o time. O lateral-direito Reginaldo Araújo deve voltar à equipe (ele estava suspenso na Libertadores). O único problema, na verdade, é o meio-campista Elano. Machucado no joelho direito, o jogador esteve ausente das últimas partidas do Santos. Tentou voltar no compromisso contra o Boca Juniors. Foi reprovado em um teste na terça-feira, um dia antes da decisão. Ele segue fazendo tratamento e é dúvida para o jogo de domingo. Será a chance de a torcida se despedir de quatro de seus ídolos, antes de eles se integrarem à seleção sub-23. Alex, Paulo Almeida, Diego e Robinho jogam contra o Coritiba e se apresentam ao técnico Ricardo Gomes na segunda-feira. Eles disputarão a Copa Ouro, competição marcada para dois países, México e Estados Unidos, entre os dias 12 e 27 deste mês. Desfalcarão a equipe em seis jogos do Campeonato Brasileiro. Nenê - Um dos poucos jogadores santistas a darem entrevista, hoje, o meia-atacante Nenê se confessou triste com a perda da Libertadores de América. "Mas somos o segundo melhor time da América do Sul", lembrou. Ele confirmou que a campanha santista "foi boa", ressaltando que poderia ter sido "ótima". Nesse caso, só mesmo com a conquista do título.