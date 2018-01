Misso chega e começa a treinar O lateral-esquerdo Misso mal assinou contrato com o Palmeiras e já participou do coletivo de hoje. O jogador nem fez a tradicional apresentação à imprensa. Entrou no campo acompanhado pelo apressado diretor de Futebol Américo Faria e foi diretamente apresentado ao técnico Celso Roth. Após os cumprimentos, Misso recebeu a camisa de titular das mãos do treinador. Misso revelou que o Palmeiras irá arcar com a maior parte da quantia devida a ele pelo Botafogo-RJ, clube em que estava atuando. São sete meses sem receber pelo direito de imagem. Sobre a cobrança da torcida - que ontem vaiou o time no jogo-treino contra a Inter de Limeira, o lateral se disse tranqüilo. "Estou preparado para as cobranças da torcida. Isto faz parte da rotina de um clube grande", observou o jogador, de 27 anos. O atacante Donizete, recém-contratado, também treinou entre os titulares.