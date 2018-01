Mistão do Fla disputa amistoso O técnico Celso Roth espera tirar proveito do amistoso de uma equipe mista do Flamengo, neste sábado, às 18 horas, contra o Tupi, em Juiz de Fora. Ele não contará com seis titulares: Henrique, Renato, Obina, Rodrigo, Jean e Caio. Roth ainda não sabe como montar o time que enfrentará o Corinthians, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. "Tenho mais de uma semana para fazer testes e vou pensar com calma na melhor formação." O lateral-esquerdo André Santos vem-se destacando nos treinos e pode recuperar a posição. Jean, que no último jogo do Flamengo desmaiou duas vezes em campo por causa de hipoglicemia, deve compor a equipe no clássico. Ele, porém, só terá sua escalação confirmada se participar normalmente dos treinos da semana.