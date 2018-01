Mistão do Marília viaja escalado Com pensamentos voltados para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B, o Marília viajou, nesta quinta-feira, para Belém, onde enfrentará o Remo, sábado, com time definido. O técnico Luiz Carlos Ferreira confirmou o que já era esperado: os paulistas jogarão com um time misto. A grande novidade será a volta do atacante Sandro Oliveira, presente nos últimos dois acessos do Marília - Paulista da A2 e Brasileiro da Série C, ambos em 2002. Ele estava atuando pelo time "B", que disputa a Copa Estado de São Paulo, uma vez que se rec upera de uma cirurgia no joelho desde janeiro deste ano. "Com certeza o Sandro é um jogador de extrema importância para o time. Ele ainda está readquirindo sua melhor forma, mas tem totais condições de jogar pela Série B", disse Ferreira, que também não viajará com o elenco. Seu substituto será o auxiliar-técn ico Adair Correa Branco, o Dadá. Do time considerado titular, apenas o lateral-esquerdo Bill e o volante Everaldo enfrentarão o Remo. O segundo ainda atuará improvisado na lateral direita. No entanto, o Marília contará com alguns atletas que já foram titulares, casos dos zagueiros Adeil son e Wladimir, dos meias Adilson e Bechara, além do atacante Romualdo. O time paulista deixou a cidade praticamente escalado com Pedro Paulo; Everaldo, Adeilson, Wladimir e Bill; Adilson, João Marcos, Bechara e Alexandre Sales; Romualdo e Sandro Oliveira. A ida do "mistão" para Belém diminuiu também a tensão em torno de um possível troco dos paraenses, que se sentiram maltratados no primeiro jogo no interior. Eles alegam que sofreram vários tipos de pressão, além de enfrentar problemas extra-campo como fumaça no vestiário, que também não tinham água nas torneiras e chuveiros. Enquanto isso, os jogadores que não foram relacionados para o jogo ficarão treinando com o preparador físico Stélio Metzeker ainda nesta sexta-feira. Após isso, os atletas serão dispensados e se reapresentarão no domingo, após o almoço, para a inter-temporada em Cedral, região de São José do Rio Preto. O Marília ocupa a segunda colocação, com dez pontos - perde para o Botafogo no saldo de gols (6 a 4).