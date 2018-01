Mistão do Palmeiras vira e garante 1º lugar O Palmeiras já estava classificado e jogou sem vários titulares. O Vila Nova, por sua vez, não brigava por vaga e tampouco se sentia ameaçado pela zona de rebaixamento. Conclusão, sem maiores atrativos, a vitória palmeirense, de virada, por 2 a 1, neste sábado, no Palestra Itália, foi sonsa, sem grandes emoções. Serviu, pelo menos, para confirmar a equipe de Jair Picerni na primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. O curioso ficou por conta do comportamento dos atletas reservas. Graças à posição confortável do time na tabela, ganharam chance de começar o jogo. Enquanto o goleiro Sérgio, que completou 200 partidas com a camisa alviverde em 14 anos de clube, gritava o tempo todo com sua defesa, mesmo em momentos nos quais o time goiano não oferecia perigo. Muñoz buscava, a todo custo, mostrar serviço no ataque. Acabou por se indispor com os companheiros, já que abusou do direito de prender a bola, tamanha a ânsia em marcar. O time da casa levou susto logo aos 10 minutos, quando Wesley Brasília abriu o placar. A torcida ameaçou iniciar protestos, mas, aos 29, Edmílson conseguiu o empate. O gol da virada veio apenas nos descontos do segundo tempo, quando Thiago Gentil marcou de cabeça. Para Picerni, o time palmeirense precisa rever alguns conceitos para a próxima fase, quando enfrenta Sport, Brasiliense e Santa Cruz. ?Está faltando um pouco de dinâmica para o nosso time?, afirmou. ?Se recuperarmos isso vamos estar pronto para essa nova fase.?