Mistão do Paulista perde em Jundiaí Jogando com o time misto para poupar alguns titulares para a semifinal da Copa do Brasil, que começa a ser disputada nesta quarta-feira, diante do Cruzeiro, o Paulista conheceu sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo. O responsável pelo revés, por 2 a 1, em pleno Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, foi o São Raimundo, que desde 2002 não vencia um jogo fora de casa pela competição nacional. "Que nos sirva de lição para o jogo contra o Cruzeiro e os demais desta Série B", analisou o técnico Vágner Mancini. Com o resultado, o Paulista ficou com seis pontos e caiu para a 16ª colocação. O São Raimundo alcançou a 11ª posição, com sete pontos. No início do jogo, a opção do técnico Vágner Mancini de poupar seis titulares, parecia ter sido a melhor. Mas o time começou a demonstrar um nervosismo excessivo e acabou sofrendo o gol aos 32 minutos, marcado pelo atacante Delmo. O time da casa tentou uma reação, mas os erros foram constantes. No final da etapa inicial, o estreante lateral-direito Bosco ainda foi expulso após cometer falta violenta. Na segunda etapa, o Paulista perdeu logo aos 13 minutos a chance de reação, quando Peçanha defendeu cobrança de pênalti de Márcio Mossoró. O time visitante não se acanhou em retardar o jogo e conseguiu segurar a vantagem. Nos acréscimos, um gol para cada lado. Emerson marcou o segundo do São Raimundo aos 46 e dois minutos depois Victor descontou. Na próxima rodada o Paulista enfrenta o líder Santo André, enquanto o São Raimundo recebe a Portuguesa.