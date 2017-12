Mistão do Santos reforçado contra LDU Pelos menos dois importantes titulares vão reforçar o time misto do Santos, que o técnico Vanderlei Luxemburgo vem utilizando na Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21h50, no Estádio da Vila Belmiro, diante da Liga Deportiva Universitária (LDU), do Equador: Ricardinho e Preto Casagrande. O meia recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Criciúma, domingo, em Santa Catarina, e o volante foi expulso. Portanto, ambos vão desfalcar a equipe na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro, domingo à tarde, contra o Goiás, em Presidente Prudente (SP). Como Santos perdeu por 3 a 2 da LDU, em Quito, precisa de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis ou de uma vantagem de pelo menos dois gols para se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Pelo fato de o jogo ser na Vila Belmiro, Luxemburgo, que não deu entrevistas nesta segunda, deve decidir no treino desta terça quais serão outros titulares que irão reforçar o misto, embora considere a permanência do time nessa competição prejudicial ao projeto de conquista do Campeonato Brasileiro. Na reapresentação dos jogadores, à tarde, no Centro de Treinamentos, Ricardinho ainda estava inconformado com a atuação do juiz Helvécio Zequetto, no empate contra o Criciúma. "Eu estava com dois cartões amarelos desde de agosto e vinha tomando cuidado para não receber o terceiro para não ficar suspenso nessa fase importante do campeonato e não iria me atirar na área. Fui tocado no tornozelo direito e além de não marcar o pênalti, ele me deu o terceiro amarelo", reclamou o meia. Além dos suspensos Ricardinho, Zé Elias e Preto Casagrande, o Santos não terá Bóvio, que se recupera de contusão, domingo, contra o Goiás. Podendo contar apenas com um volante - Fabinho -, Luxemburgo provavelmente vai escalar o time com três zagueiros e recuar Elano para ajudar na marcação, entrando Marcinho e Luís Augusto nas meias.