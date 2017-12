Mistão do São Caetano vence o Vasco Mesmo com um time misto, o São Caetano venceu o Vasco por 3 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella. Preocupado com a Copa Libertadores, o técnico Muricy Ramalho poupou alguns titulares, mas levou o time do ABC paulista aos 11 pontos no Campeonato Brasileiro. Já a equipe carioca segue com 5, na zona de rebaixamento. Mesmo com uma escalação totalmente diferente do que costuma apresentar, o São Caetano mostrou personalidade com o esquema 4-4-2. Enquanto isso, o Vasco parecia apostar apenas num lance de categoria do iugoslavo Petkovic ou do oportunismo de Valdir. Aos 25 minutos, após cobrança de escanteio, Marco Aurélio acertou bela cabeçada, exigindo muito esforço do goleiro Márcio. O Vasco respondeu com Gomes, de cabeça, aos 32, depois de cruzamento de Valdir. Desta vez, quem apareceu bem foi o goleiro Fabiano, mandando a bola para escanteio. Mas, aos 44 minutos, saiu o gol de Euller, que desviou de cabeça, na pequena área, o cruzamento de Fábio Baiano. São Caetano 1 a 0. No começo do segundo tempo, o Vasco empatou com Alex Alves, logo aos 6 minutos. O São Caetano não ficou muito tempo atrás. Aos 14, Ceará cruzou para a área, o zagueiro Sérgio tentou aliviar e acabou facilitando a cabeçada de Fábio Baiano: 2 a 1. O terceiro gol do São Caetano saiu aos 19 minutos, com Lúcio Flávio cobrando uma falta na frente da grande área. O Vasco ainda reagiu, aos 29, quando Valdir aproveitou passe de Alex Alves e diminuiu.