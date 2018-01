Mistério com Bóvio intriga o Santos Bóvio não atuou no domingo mesmo com Zé Elias tendo sido cortado na última hora. Oficialmente, havia pedido dispensa para resolver problemas particulares, mas nesta terça-feira o volante desmentiu essa versão. Ele treinou junto com os atletas que não jogaram contra o Flamengo, não quis esclarecer a real razão de sua ausência, mas em seu fotoblog apresentou uma justificativa. "Eu não joguei porque pessoas da diretoria me chamaram na sala, antes do treino de sexta-feira, e conversaram comigo. Falaram coisas sobre minha possível transferência para a Espanha e eu falei para eles que não tem nada. Deixei clara a minha vontade de cumprir o contrato e ajudar o Santos a conquistar mais um título. Por isso que eu jamais iria pedir para ser dispensado num jogo tão grande". Bóvio desmentiu que tenha assinado algum contrato com o Málaga ou com qualquer outro time. Ele contou que, quando as propostas surgiram, seu procurador conversou com os dirigentes sobre sua permanência e recebeu a resposta de que o problema só iria ser tratado no final do ano. "Foram propostas muito boas, mas eu botei na minha cabeça que isso vai ser discutido no final do ano. Não quero conversar com o Santos e com nenhum time". Seu contrato com o time santista vence no dia 5 de dezembro e aí sim ele irá discutir a renovação ou a transferência para algum clube europeu. Mas há informações de que ele teria ido à Europa acertar seu contrato com o Málaga, para onde deve se transferir caso deixe a Vila Belmiro. "Sempre estive à disposição e represália não pode ter", disse Bóvio, afirmando que está cumprindo seu papel de profissional. "Eles sabem que eu não pedi dispensa e não aleguei nada de problema familiar". Segundo o volante, a cabeça está voltada exclusivamente no Santos. "Não tem nada e não vou dizer que tem alguma coisa só porque as pessoas querem".