'Mistério do Vasco é a agressividade', diz Mancini

Após ver o Vasco golear o Macaé por 4 a 0, na última quinta-feira à noite, em São Januário, o técnico Vágner Mancini exaltou a ofensividade da equipe que marcou dez gols nas últimas duas partidas no Campeonato Carioca - no domingo passado, a equipe massacrou o Botafogo por 6 a 0.

E o treinador ainda acredita que o Vasco está em evolução para apresentar um futebol ainda melhor no próximo domingo, quando a equipe enfrentará o Friburguense, fora de casa, com chances matemáticas de se classificar por antecipação à semifinal da Taça Guanabara.

"Hoje não tenho dúvida em afirmar que a equipe está melhor do que [a de] domingo [passado] e pior do que a do próximo jogo. O mistério [segredo] da nossa equipe é que eles colocam a bola no chão e jogam com agressividade", afirmou Mancini.

"Queremos chegar o mais rápido possível à semifinal da Taça Guanabara. Ainda falta uma vitória para isso. Temos que vencer o jogo contra o Friburguense", reforçou.