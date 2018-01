Mistério é a arma do São Caetano O São Caetano está do jeito que o técnico Mário Sérgio gosta: cheio de mistérios. O time terá pela primeira vez no Campeonato Paulista, seus principais reforços à disposição, no jogo contra o Corinthians, no domingo, às 17 horas, em São Paulo. Os volantes Ramalho e Mineiro, além do atacante Marcinho, deverão começar o jogo no banco de reservas. O atacante Robert, que estava defendendo a seleção brasileira Sub-23 no Qatar, junto com Marcinho, também pode fazer sua estréia no Paulistão. Todos devem ser reservas. "Não é justo mexer num time que só venceu, a menos que tenha uma razão muito forte", explica Mário Sérgio. O time tem 100% de aproveitamento no Estadual. Em duas partidas, somou duas vitórias (3 a 0 sobre a Portuguesa e 2 a 0 sobre o Botafogo). No meio da semana, o time alcançou a classificação na Copa do Brasil, ao bater o Sampaio Corrêa por 4 a 1. O mais provável, é que Mário Sérgio mantenha o mesmo time que vem atuando. Se esconde seu time e tenta confundir a tática adversária, Mário Sérgio usa dos elogios ao Corinthians como arma para motivar seus jogadores. "Jogar contra o Corinthians é sempre difícil. Mas temos que mostrar personalidade", ensina.