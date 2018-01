Mistério é a tônica do Atle-tiba A indefinição nas escalações é a tônica do clássico entre Atlético Paranense e Coritiba, neste domingo, às 18h10 na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). No Atlético, o técnico Antonio Lopes estava indeciso sobre o aproveitamento de alguns titulares. No Coritiba, o técnico Cuca treinou várias alternativas para a necessidade de precisar alterar o time em função do que o adversário apresentar. A tendência de Lopes é colocar o time reserva, preservando os titulares para a decisão da Copa Libertadores. Mas ele disse que alguns, como o volante Alan Bahia e os atacantes Lima e Aloisio, pediram para jogar. "Tem que ver se terão condições de se recuperar", alertou o treinador. Ele também poderá contar com o retorno do atacante Dagoberto, que não joga há nove meses, em razão de uma contusão no joelho. "Ele treinou bem e se quiser vai jogar", disse Lopes. "Estou ansioso, mas temos que conversar", ponderou o jogador. Sem saber o que o adversário pretende fazer, Cuca testou várias opções. "A semana cheia é boa por isso", comemorou. Assim, treinou bastante o time com três zagueiros, mas também experimentou uma formação com dois zagueiros e um jogador mais criativo no meio de campo. Nesse setor, Cuca também deixou uma dúvida entre Marquinhos e Jackson. Quem tem retorno garantido é o lateral direito Rafinha, que estava servindo a Seleção Brasileira Sub-20. "É bom pegar um jogo assim, logo de cara", afirmou o jogador