Misto da Suécia não sai do zero contra a Finlandia A Suécia empatou por 0 a 0 com a Finlândia em amistoso disputado nesta quinta-feira, em Gotemburgo, em preparação para a Copa do Mundo. O técnico Lars Lagerback aproveitou para testar algumas opções e deu folga a quatro titulares: o goleiro Isaksson, o meia Ljungberg e os atacantes Larsson e Ibrahimovic. O teste não foi dos melhores, já que o time deu muito espaço para a Finlândia, que criou boas chances, especialmente no primeiro tempo, liderada pelo veterano Litmanen. No segundo tempo, os suecos melhoraram e criaram várias oportunidades - um gol, marcado por Elmander, foi anulado por falta no goleiro. O time utilizado por Lagerback teve: Alvbaage (Shaaban); Alexandersson, Mellberg, Hansson e Edman (Stenman); Nilsson, Linderoth (Andersson), Kallstrom e Wilhelmsson; Elmander e Rosenberg (Allback). A Suécia fará mais um amistoso antes do início do Mundial da Alemanha, no dia 2 de junho, em Solna, contra o Chile. A estréia, pelo Grupo B, será no dia 10, contra Trinidad e Tobago, em Dortmund.