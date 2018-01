Misto do Vasco enfrenta o Táchira Um time misto para o jogo de sábado, com o Deportivo Táchira, pela Taça Libertadores da América. Foi a decisão tomada pelo técnico Joel Santana, a fim de poupar os principais titulares para a continuação da Taça Rio, que o Vasco lidera. Na Libertadores, a equipe já alcançou a classificação antecipada. O meia Jorginho não vai atuar contra o Táchira por estar contundido. Hoje Romário lamentou o número de gols perdidos no jogo com o Friburguense, quarta-feira, pela Taça Rio. O Vasco venceu por 2 a 0 e Romário desperdiçou pelo menos três grandes oportunidades.