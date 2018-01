Mixirica comanda ataque do São Caetano Preocupado com as constantes mudanças na formação do time e que poderiam estar influenciando no rendimento em campo, o técnico Estevam Soares procurou fazer o mais fácil para definir o novo comandante de ataque do São Caetano. Sem Dimba, artilheiro do Azulão com cinco gols, suspenso com três cartões amarelos, a vaga será preenchida por Márcio Mixirica diante do Fluminense, sábado, em Volta Redonda (RJ), pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "O Dimba e o Mixirica têm as mesmas características: são homens que jogam dentro da área" justificou o técnico, lamentando a mudança um jogo após a estréia do meia-atacante Edílson. Outra alteração com relação a equipe que bateu a Ponte Preta, por 2 a 1, será na lateral-esquerda onde o titular Triguinho retorna de suspensão e reassume a posição deixando Renaldo como opção para o segundo tempo. Quem também cumpriu automática na última rodada é o zagueiro Neto. O defensor, porém, não tem volta garantida ao time já que a dupla defensiva formada por Thiago e Douglas agradou ao técnico e deverá ser mantida. O São Caetano realiza mais dois treinos essa semana antes de ser definido. Na quinta-feira, vai trabalhar no período da tarde, enquanto na sexta-feira a atividade será pela manhã. Com 17 pontos, o time do ABC ocupa a décima posição.