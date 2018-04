Mkhitaryan desfalca Borussia Dortmund por seis semanas

O Borussia Dortmund confirmou neste domingo que o meia armênio Henrikh Mkhitaryan vai desfalcar o time por aproximadamente seis semanas após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. O jogador se contundiu no último sábado, aos 33 minutos da derrota por 1 a 0 para o Hertha Berlin, fora de casa, pela 15.ª rodada do Campeonato Alemão.

Em seu site oficial, o Borussia Dortmund explicou que um exame médico realizado na manhã deste domingo confirmou a extensão do problema que afasta mais um importante jogador do setor ofensivo do time dirigido por Jurgen Klopp - o atacante Marco Reus também está lesionado.

Garantido nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Borussia Dortmund faz péssima campanha no Campeonato Alemão, torneio vencido pelo clube em 2011 e 2012. A equipe ocupa a 16.ª colocação, com 14 pontos, posição que a levaria a disputar uma repescagem com o terceiro colocado da segunda divisão por uma vaga na elite na temporada 2015/2016.

O Borussia Dortmund terá apenas mais duas oportunidades de iniciar uma recuperação efetiva no Campeonato Alemão ainda neste ano, pois vai enfrentar Wolfsburg e Werder Bremen antes da pausa de inverno do torneio. Mas não poderá contar nesses compromissos com o armênio Mkhitaryan.