Mkhitaryan fica fora de jogo do United e reforça expectativa sobre troca

O meia-atacante Henrikh Mkhitaryan foi excluído da lista de relacionados do Manchester United, para o jogo contra o Burnley, pelo Campeonato Inglês, neste sábado, e aumentou as especulações sobre uma possível troca entre o United e o Arsenal, envolvendo o atacante Alexis Sánchez.

A troca dos dois jogadores se tornou o principal assunto do futebol inglês ao longo desta semana. O acordo, segundo a imprensa local, está próximo e pode ser sacramentado ainda nesta sexta-feira.

Mkhitaryan treinou normalmente com o Manchester nesta sexta-feira, mas ficou de fora da lista de convocados. Ele já havia ficado de fora da partida contra o Stoke City, na segunda-feira, também em rodada do Inglês - o United venceu por 3 a 0, em casa.

Na quinta-feira, o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, admitiu que havia uma negociação em curso envolvendo os dois jogadores. Nesta sexta, José Mourinho, treinador do United, afirmou que o acerto ainda não estava definido. "No momento, Mkhitaryan é nosso jogador e Sánchez é jogador do Arsenal", afirmou.