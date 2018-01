MLS deseja criar um torneio entre campeões dos EUA e da Inglaterra

A Major League Soccer (MLS) admitiu nesta quarta-feira o desejo de que as periódicas idas de clubes ingleses aos Estados Unidos, normalmente para a disputa de jogos de pré-temporada, se transformem em um torneio oficial. A liga norte-americana, aliás, já iniciou conversas com a Premier League (responsável pela organização do Campeonato Inglês).

O comissário Don Garber disse que "estamos conversando com a Premier League para tentar criar algum tipo de competição oficial, ao invés de apenas receber os clubes em nosso país de forma aleatória".

De acordo com Garber, a competição envolveria os campeões do Campeonato Inglês e da Copa da Inglaterra, além dos vencedores da MLS e da Copa dos Estados Unidos. Restaria acertar se o torneio seria realizado anualmente ou a cada quatro anos.

Nas últimas temporadas, Manchester United, Chelsea e Liverpool participaram de torneios amistosos de preparação nos Estados Unidos. Garber está na Inglaterra, mas para participar de uma conferência sobre futebol. Ele garantiu que ainda não firmou qualquer tipo de acordo com a Premier League.