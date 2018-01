Moacir e Guilherme Queiroz renovam a esperança da Portuguesa

O experiente meia atuou entre os titulares na primeira etapa, que terminou 3 a 0 para os profissionais, com gols também do zagueiro Caíque e do atacante Dominic. Durante os 45 minutos iniciais, Estevam mandou a campo: Douglas; Digão, Rafael Zuchi, Caíque e Luan Peres; Ferdinando, Boquita, Matteus e Moacir; Natan e Dominic. "Temos que começar a definir uma base", argumentou o técnico, prometendo dar chance para todos os jogadores do elenco.

A segunda etapa foi só dos reservas, e desta vez quem brilhou foi o atacante Guilherme Queiroz. Com dois gols, ele comandou a vitória por 3 a 1, enquanto Silas completou o placar.

Cesinha, Cléssio, Franklin, Medina e Silas ainda estão em fase de teste e só assinarão contrato se agradarem a comissão técnica. Sem renovar o vínculo para a próxima temporada, o goleiro Tom fica no grupo até o final do seu contrato, no dia 31 de dezembro.

Em meio a uma semana movimentada com reforços, o atacante Bruno Nunes acabou com seu brilho ofuscado. O jogador foi contratado na última sexta-feira e chega para brigar com Caio Cezar, Dominic, Diego Gonçalves, Johnathan e Guilherme Queiroz por uma vaga no time titular. Com 25 anos, ele pertencia ao Fort Lauderdale Strikers, dos Estados Unidos, e já está em São Paulo para treinar com o restante do elenco.