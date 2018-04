Moçambique e Benin empatam na Copa Africana As seleções de Moçambique e Benin estrearam com um empate por 2 a 2, nesta terça-feira, na Copa Africana de Nações, em partida disputada na cidade de Benguela. Apontadas como coadjuvantes do Grupo C, as equipes dividem o segundo lugar da chave com um ponto. O Egito, que derrotou a Nigéria por 3 a 1, lidera o grupo com três pontos.