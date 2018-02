Modelo diz que dispensou Ronaldinho por ele estar ´gordo´ O problema com a balança está virando uma maldição para os atacantes brasileiros na Espanha. O primeiro alvo foi Ronaldo - que cansou das polêmicas e saiu do Real Madrid e foi para o italiano Milan -, e agora é Ronaldinho Gaúcho. Porém, o último problema que aconteceu com o jogador do Barcelona com relação a seus ´quilos a mais´ foi o final de um relacionamento. Segundo o jornal italiano Gazzetta Dello Sport o brasileiro levou um fora de sua namorada argentina por causa do ´excesso de peso´. A modelo Mariana de Melo disse ao diário que Ronaldinho engordou e, por isso, acabou seu relacionamento virtual (ambos ainda só se conheciam pela internet) com o brasileiro. "Nosso relacionamento está completamente terminado e a principal razão é ele ter se tornado um homem gordo", falou a modelo, que já foi casada com o jogador Juan Fernandez, do River Plate. A polêmica sobre a ´barriga´ de Ronaldinho começou após a derrota do clube espanhol por 2 a 1 para o Liverpool, pela rodada de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Após essa derrota, o atacante havia calado os críticos com belas atuações pelo campeonato espanhol, quando a imprensa espanhola chegou até a publicar manchetes como: "Quilos de Espetáculo" (Mundo Deportivo) e "Um Corpo Nota 10" (As). Mas após a desclassificação na principal competição de clubes da Europa, o jogador voltou a ser criticado. Segundo a modelo, Ronaldinho ficou apaixonado após ver fotos dela e entrou em contato com via internet. Os dois começaram a conversar pelo MSN e a intimidade aumentou. Porém, o suposto relacionamento já é passado. "Fico até com raiva por ver o Ronaldinho acima do peso, pois fiz de tudo para que nosso relacionamento desse certo", lamenta Mariana. O brasileiro nunca confirmou o suposto relacionamento com a modelo argentina.