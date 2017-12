Modelo francesa diz ser amante de Ronaldinho Gaúcho A modelo francesa Alexandra Paressant, de 26 anos, revelou nesta terça-feira, em entrevista ao diário sensacionalista alemão Bild que tem um caso amoroso com o meia Ronaldinho Gaúcho, que está servindo a seleção brasileira na Copa do Mundo. A top model contou que conhece o jogador do Barcelona desde fevereiro deste ano e, desde então, sempre se encontram quando têm um tempo livre. ?Isso aconteceu em fevereiro, em Barcelona. Nós passamos a noite no mesmo hotel. Eu o vi sentado e deixei um papel com meu nome e o número do meu quarto em cima da mesa dele. Fui para o meu quarto e esperei. Ele me chamou e disse que queria me conhecer. Desde esta noite somos um casal?, afirmou Alexandra. Desde que começou a brilhar no futebol mundial, Ronaldinho Gaúcho procura ser discreto no que se refere a sua vida pessoal. O craque brasileiro já tem um filho - João, de um ano - com uma ex-dançarina do programa Domingão do Faustão.