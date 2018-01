Modelo rouba a cena no casamento do ano O casamento do craque Ronaldo com a modelo Daniella Cicarelli no Castelo de Chantilly, em Paris, foi marcado por incidente protagonizado pela própria noiva. Ela pediu à segurança para colocar para fora da festa a bela modelo Caroline Bittencourt, que estava acompanha do empresário Álvaro Garnero. Daniella alegou que Caroline, vestida de branco como a noiva, não havia sido convidada. Ambas foram namoradas do empresário João Paulo Diniz. Caroline teria sido o pivô da separação de Cicarelli. Daniela já havia alertado a Garnero que não gostaria de ver Caroline participando de sua festa. Ele entrou no castelo por meio do diretor da equipe Renault de F-1 Flavio Briatore. O casal Garnero-Bittencourt acabou a noite na boate Queens, na região dos Champs Elysées. Álvaro não se conformava com o episódio. Ronaldo, amigo de Garnero, preferiu assistir de longe a toda essa história, sem interferir. Álvaro e Caroline engataram o namoro no carnaval, no camarote da Brahma no Rio. E foi lá que Mônica Monteiro, empresária da supertop Gisele Bündchen "encantou-se" com Caroline - paulista de 22 anos e 1, 77 m, mãe de uma filha pequena. "Sabendo o quanto é bonita e com a fama que ficou, quero contratá-la", disse a empresária da IMG. Caroline é da agência de modelos Mega e despontou na campanha da Pepsi - a mesma empresa que lançou Cicarelli. AUSÊNCIAS - Muitos jogadores atuando na Itália e Espanha como Cafu, Kaká, Vieri e Figo prestigiaram a cerimônia. Entre as ausências mais notadas, a do inglês David Beckham, do francês Zidane, do brasileiro Ronaldinho Gaúcho e do campeão alemão de F-1, Michael Schumacher. A mais sentida foi a do assessor e amigo Rodrigo Paiva. Rodrigo apresentou como desculpa o fato de ter chegado muito cansado da viagem a Hong Kong, onde havia acompanhado a seleção brasileira no amistoso da semana passada. Na verdade, Rodrigo Paiva e a atriz Maitê Proença encontram-se em Paris já há alguns dias. O casal foi visto jantando no restaurante Enoteca, no bairro do Marais. Entre os mais animados na pista de dança no castelo encontrava-se o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, acompanhado de uma bela modelo brasileira. A festa de casamento varou a noite e o casal só voltou para o hotel às 6h15 de ontem. Já com roupa esporte, eles entraram rapidamente no Hotel Plaza Athenée. Ambos estavam de cara amarrada. Uma pessoa ligada aos dois explicou que a cara fechada do casal correspondia a uma pequena ressaca, natural depois de uma noitada com muito vinho (Vega Sicília1991) e champagne Laurent Perrier. Os fotógrafos não perderam a ocasião de registrar, no veículo, três caixas de Vega Sicília. O casal não teve tempo de dormir muito tempo. Às 13 horas deixou o hotel parisiense.