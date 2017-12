Modelos treinam para a preliminar A manhã promete ser diferente no CCT da Barra Funda. Após o treino que definirá a equipe que enfrentará o Internacional, modelos posarão de jogadoras de futebol. Scheila Mello, Ana Hickmann, Scheila Carvalho, Joana Prado, Marieva, Luize Altenhoffen, Karina Bacchi, Ellen Roche e muitas outras estarão ?treinando? para a curta partida de 20 minutos que disputarão como preliminar amanhã, às 17h, no Morumbi. A iniciativa é arrecadar brinquedos para a campanha ?Natal dos Sonhos?, da Pastoral do Menor. Hoje e amanhã no Morumbi funcionários do clube estarão recebendo brinquedos dos torcedores. Leia mais no Jornal da Tarde