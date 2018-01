Modernização chega ao Botafogo O Botafogo deu um grande passo rumo à modernização do clube e do seu Departamento de Futebol. A aprovação pelo Conselho Deliberativo para a criação da Companhia Botafogo S.A. marca uma nova fase na administração do Alvinegro. Nesta quarta-feira, os dirigentes comemoravam o resultado da votação, classificando-a como uma ?bela vitória". ?Contamos com o apoio da maioria do Conselho. Essa votação demonstrou que o Botafogo está amadurecendo e isto me deixa feliz", afirmou o presidente do clube, Bebeto de Freitas. ?É claro que esta decisão só faz aumentar a minha responsabilidade no cargo." O dirigente reiterou que a função da companhia será a de gerenciar as finanças do Alvinegro, assim como a dívida, que gira em torno de R$ 100 milhões. De acordo com Bebeto, ainda serão criadas duas outras empresas a serem geridas pela Companhia: a Botafogo Futebol S.A., para administrar o futebol, e a Botafogo Licenciamentos, que vai explorar a marca do clube. Por enquanto, as mudanças afetarão apenas a administração do clube. Dentro de campo, as contratações de reforços ficarão para o futuro. Com a criação destas empresas, Bebeto espera tirar o Botafogo da crise financeira bem como reestruturar o combalido futebol do clube. Ele também acredita que novos investidores se sentirão mais tranquilos para formar parcerias com o Alvinegro e fortalecer o time. O dirigente, porém, ainda não sabe informar quando a Companhia Botafogo entrará em funcionamento. Na votação no final da noite de terça-feira, o tumulto do dia 11 de março não se repetiu. Na ocasião, diversos torcedores e ex-funcionários realizaram uma manifestação, impedindo que os conselheiros votassem a criação da companhia. Desta vez, o clima transcorreu de forma tranquila. Foram 106 votos a favor, 7 contra e seis abstenções.