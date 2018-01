Modesto ironiza notícias sobre transferências de jogadores do Santos

"Eu conversava com Dorival essa semana e alinhamos o seguinte: manter o elenco. Os cães ladram e a caravana passa. Alguém anunciou a ida do Lucas para um clube de São Paulo. Só anunciam saídas. E o nosso trabalho tem sido manter aqueles jogadores que são importantes para nós", disse Modesto durante entrevista coletiva, na Vila Belmiro.

A entrevista oficializou o contrato de patrocínio de um ano com uma companhia aérea marroquina e serviu para o presidente antecipar possíveis novidades no elenco. "Não renovaremos com a maioria dos contratos perto do fim. É preciso que haja a renovação com os jogadores que o treinador pretende utilizar", comentou Modesto, que fez uma ressalva sobre atletas em fim de contrato. "Estamos trabalhando pela renovação do Marquinhos Gabriel, buscando recursos para exercer nosso direito de preferência."

O meia pertence ao Al Nassr, da Arábia Saudita, e tem preço de compra fixado em R$ 16 milhões, valor muito elevado para os padrões financeiros do Santos, que não descarta perder atletas caso propostas convincentes cheguem à diretoria. "Não posso dizer que vou manter Geuvânio, Lucas ou Gabriel, mas posso dizer que eles desejam. Há 365 dias talvez alguns não quisessem, mas hoje todos querem. Há propostas insanas de recusar, mas pesa muito o local onde você trabalha", explicou.

PATROCÍNIO - Na coletiva desta sexta, Modesto anunciou contrato de patrocínio com a Royal Air Maroc, que estampará sua marca no ombro da camisa do time. O contrato tem validade de um ano e é renovável por mais dois. "Estamos começando uma nova fase. A fase onde o Santos FC consegue atrair parceiros importantes, parceiros internacionais", declarou o presidente santista.