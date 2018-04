Modesto Roma assume e Santos define os membros do Conselho

A noite de segunda-feira foi de importantes definições no Santos. Além da posse do novo presidente, Modesto Roma, o clube contou com a eleição da mesa diretiva do Conselho Deliberativo. Os conselheiros do time elegeram a Chapa 2, que contava com o apoio do novo presidente.

Em uma votação que contou com voto de 204 conselheiros, a chapa vencedora levou 112 votos, enquanto a Chapa 1 contou com 85. Houve sete votos nulos. Com a decisão, Fernando Gallotti Bonavides será o novo presidente do Conselho. A mesa diretiva terá ainda Florival Amado Barletta (1º vice-presidente), Cassio Frederick Gonçalves Richter (2º vice-presidente), Luiz Simões Polaco Filho (1º secretário) e Silvio José de Abreu (2º secretário).

Tanto o presidente do clube quanto o presidente do Conselho vão cumprir mandato de três anos, a começar em 1º de janeiro. A dupla terá que enfrentar em seus primeiros meses de mandato problemas financeiros que podem atrapalhar o rendimento do time na próxima temporada.

Jogadores reclamam do atraso de salários e de direitos de imagem - alguns estão há três meses sem receber. Em razão disso, atletas cogitam ser transferir de clube nas próximas semanas, como o volante Arouca.

Para sanar as dívidas e evitar novos atrasos, o Santos antecipou as cotas de televisão referentes ao Campeonato Paulista e ao Campeonato Brasileiro de 2015. A nova diretoria santista vai tentar antecipar também a cota de patrocínio da Huawei, empresa chinesa que vem estampando a camisa santista.