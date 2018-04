Modric quer voltar aos gramados antes de jogos decisivos

O croata Luka Modric segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Afastado dos gramados há mais de um mês, o meia já desfalcou o Real Madrid no Mundial de Clubes e seu retorno ainda não está próximo. Mesmo assim, ele garantiu que estará em campo com seus companheiros nos jogos mais importantes do clube espanhol na temporada.

"Não vou forçar, mas estarei pronto para as batalhas mais importantes", declarou em entrevista ao jornal croata Sportske Novosti. "Quando me disseram que ficaria três meses fora, fiquei muito triste. Lembrei de quando lesionei a perna em 2009, mas depois vi um lado bom. Se tinha que acontecer, melhor agora para voltar quando começarem as partidas pelos títulos."

A previsão inicial de cerca de três meses afastado deve se confirmar e a tendência é que Modric volte a atuar pelo Real somente em fevereiro. "Está difícil, mas tudo vai bem. Agora tenho um outro exame médico e se tudo estiver bem, começarei a segunda fase da recuperação em 2015. As previsões indicam que em meados de fevereiro poderei jogar."

O que Modric não abre mão é de disputar a reta final da Liga dos Campeões. Confiante na boa fase do Real Madrid, ele avaliou que o clube pode ser o primeiro a faturar a competição por dois anos seguidos - desde que ela passou a ter o atual formato, em 1992/1993. "Creio que o Real pode ser o primeiro time a ganhar a competição por dois anos consecutivos."