Moenchengladbach avança na Liga Europa com golaço de Hrgota

Branimir Hrgota marcou um gol pelo Borussia Moenchengladbach que lembra o impressionante gol de Karel Poborsky na Eurocopa de 1996, ajudando a sua equipe a se classificar para a fase eliminatória da Liga Europa nesta quinta-feira.

O sueco marcou duas vezes, incluindo um belo gol por cobertura, lembrando o gol do tcheco Poborsky contra Portugal, na vitória por 3 a 0 sobre o Zurich, que ajudou os alemães a terminarem na liderança do Grupo A.

O Villarreal avançou para a fase eliminatória depois de garantir o segundo lugar com uma vitória por 2 a 0 sobre o Apollon Limassol na última rodada da fase de grupos da competição, quando os 10 lugares restantes na fase eliminatória estavam em disputa.

A classificação do Torino foi facilitada quando o Copenhagen teve Mikael Antonsson e Mathias Jorgensen expulsos no primeiro tempo da derrota por 5 x 1. O italianos terminaram em segundo lugar no Grupo B, atrás do Bruges, que venceu por 2 x 1 em casa o HJK Helsinki.

Na Turquia, o Besiktas derrotou o Tottenham Hotspur por 1 x 0 em jogo que foi paralisado duas vezes por causa de falhas nos holofotes.

Já classificado, o Dínamo Moscou terminou com o máximo de 18 pontos depois de uma vitória por 1 a 0 sobre o PSV Eindhoven no Grupo E, enquanto o Dnipro Dnipropetrovsk avançou no Grupo F atrás da líder Inter de Milão ao bater o Saint Etienne em casa por 1 a 0.