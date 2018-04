Moenchengladbach bate Hertha e vence a primeira na Alemanha

O Borussia saiu na frente aos 23 minutos de jogo, com o zagueiro Roel Brouwers, que fez seu segundo gol de cabeça na temporada. O time da casa pressionou em seguida para ampliar, enquanto o Hertha confiava apenas em chutes de longa distância.

O Borussia marcou novamente aos 7 minutos do tempo complementar quando o recém-contratado argentino Raul Bobadilla trocou passes com o veterano Oliver Neuville, que cruzou na área para Karim Matmour balançar as redes.

Mas a comemoração durou pouco, já que o meia sérvio Gojko Kacar fez de cabeça para reduzir a desvantagem dois minutos depois.

Kacar poderia ter empatado a dois minutos do fim do jogo, mas acertou o travessão.

No sábado, o campeão Wolfsburg venceu o Colônia por 3 x 1 e lidera o campeonato com seis pontos depois de duas partidas, enquanto o Bayern de Munique empatou pela segunda vez seguida, desta vez por 1 x 1 com Werder Bremen.

(Por Karolos Grohmann)